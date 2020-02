Diego Maradona expresó su apoyo al autocultivo de marihuana en Argentina [VIDEO]

Diego Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima, sorprendió este miércoles al sumarse públicamente al pedido por la legalización del autocultivo de cannabis con fines terapéuticos en Argentina.

El entrenador argentino aparece en un video junto a una de las integrantes de la ONG 'La Semilla', principal impulsor de la campaña, con la finalidad de que la gente también se una la causa aprovechando la popularidad que tiene.

"Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor que la que tuvimos nosotros", expresó Diego Maradona en un video publicado en Youtube y otras redes sociales.

Este apoyo del exfutbolista no ha sido bien recibido por los argentinos. La principal crítica es la vida llena de excesos que ha tenido el 'Pelusa' por el consumo de drogas y el alcohol.

El actual entrenador del Gimnasia de La Plata ha querido ser claro con los más jóvenes y ha alertado sobre los problemas que acarrean el consumo de estas sustancias.

"A los chicos les digo ‘no a la droga’. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando consumía no tenía nada, era un zombi. No la prueben”, explicó el técnico en su entrevista a TyC Sports en diciembre pasado.