Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO vía Directv Sports: alineaciones, hora y canal por la Copa del Rey

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO vía Directv Sports | este jueves 6 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en los cuartos de final de la Copa del Rey ONLINE desde el Estadio San Mamés. El encuentro también será transmitido por Directv Play y Directv Go. Además, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del partido será Juan Martínez Munuera. La Copa del Rey en España entra en su etapa más decisiva, ya cada vez más cerca de conocer a los que serán los mejores cuatro equipos. Barcelona está en búsqueda de consolidarse bajo el mando de Quique Setién, el nuevo entrenador, que todavía ha dejado algunas dudas en su estilo.

✅ Snaps from our last workout before Thursday's Copa del Rey QF knockout clash with @Athletic_en at San Mamés. #CopaBarça pic.twitter.com/uE2ugWwmB5