Inter vs Milan [ESPN 2] EN VIVO: por el ‘Derby Della Madonnina’

EN VIVO Inter vs Milan ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | este domingo 9 de febrero por la Serie A de Italia. El duelo está pactado para las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Giuseppe Meazza y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2. Además, podrás seguir el encuentro, con las incidencias, minuto a minuto, y mejores jugadas por Libero.pe.

Inter y Milán se ven las caras en una nueva edición del ‘Derby Della Madonnina’ en el imponente Giuseppe Meazza. Ambas escuadras prometen un duelo más que atractivo debido a que buscarán el triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.

Inter llega en un gran momento. En sus últimas presentaciones ha conseguido buenos resultados y no pierde desde que recibió al Barcelona por la fase de grupos de la Champions League. Desde allí, ha sumado empates y victoria siendo la última, la fecha pasada ante Udinese por la Serie A.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para los neroazurros. Para este trascendental choque no podrán contar con su figura Lautaro Martínez. El delantero argentino se ganó la tarjeta roja y sigue suspendido.

Es por ello que será una gran baja para los dirigidos por Antonio Conte que luchan por alcanzar a la Juventus al estar tan solo a tres puntos de los de Ronaldo, que cayeron 2-1 en su visita al Hellas Verona.

Según los últimos entrenamientos, Antonio Conte ya tendría en mente el ataque. Alexis Sánchez y Lukaku serían los encargados de llevar peligro al arco de Donnarumma y asegurar la victoria.

Por el lado de la visita, el Milan no cerró de la mejor forma el 2019, pero desde la llegada de Zlatan Ibrahimovic las cosas han cambiado en el club. Los rossoneros están por buen camino y ya están décimos con 32 puntos.

En su último juego, empataron 1-1 con el Hellas Verona, aunque tuvieron muchísimas chances para llevarse la victoria. Ahora, los de Stefano Pioli quieren dar el golpe nada menos que ante su clásico rival de toda la vida.

