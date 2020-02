Goiás confirma llegada de Kevin Quevedo con curiosa presentación

Tras la confirmación del vicepresidente de Goiás, Wagner Oliveira, sobre la llegada de Kevin Quevedo al club brasileño, ahora para despejar más dudas, la institución ha realizado una curiosa publicación en Twitter, donde da a entender el fichaje del peruano.

Kevin Quevedo já está acertado com o Goiás. Mauro Machado nos revelou que deve chegar na terça ou quarta. É mais um reforço para o clube. #sintoniaesmeraldina

En la cuenta oficial de la mencionada red social de Goiás, el club ha publicado unas fotos de Marcos Aleotti, un fotógrafo, vistiendo la camiseta de la institución brasileña. Acompañada de estas se observa un mensaje que dice, “Mira que cosa paranormal, las fotos de Marcelo Aleotti en Machu Picchu, ¿Será como una especie de mensaje subliminar, será que eso existe?”.

Olha que coisa paranormal, as fotos do Marcos Aleotti em Machu Picchu, saíram com uma espécie de mensagem subliminar, será que isso ecziste? 🤔👻👁🦙 pic.twitter.com/DcwWICgFpK