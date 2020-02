Manchester United vs Chelsea EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones hora y canal por la Premier League

Manchester United vs Chelsea EN VIVO vía ESPN 2 | este lunes 17 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la jornada 26 de la Premier League ONLINE desde el Stamford Bridge. El encuentro también será transmitido por la señal de Sky HD, ESPN Play y Directv Go. Además, sigue las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro Anthony Taylor será el encargado de impartir justicia. La pelea por el acceso a la próxima Champions League cada vez es más dura, en especial luego de la noticia de que el Manchester City fue castigado. Así, el irregular Manchester United gana opciones por meterse en la disputa, zona de la que actualmente se encuentra a 5 puntos (Tottenham con 40).

Here's to another productive business trip to the capital tomorrow night 💼👔



Come on United! 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/b6lTSOkU53 — Manchester United (@ManUtd) February 16, 2020

Derrotar a Chelsea, como visitantes, es una obligación para el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, pues también se trata de un rival directo por esta posibilidad, y que también ha mostrado irregularidad en lo que va del certamen. En el choque por la primera rueda, los ‘Diablos Rojos’ fueron superiores en casa y se llevaron el triunfo con un contundente 4-0 en Old Trafford.

Los planteles llegan descansado, pues jugarán tras 15 días fuera de actividad. El último resultado del Manchester United fue un 0-0 con Wolverhampton, mientras que el Chelsea también sumó un empate, aunque por 2-2 ante Leicester, uno de los grandes protagonistas del actual torneo inglés. Ambos con tres duelos sin ganar.

Chelsea ha sufrido cada vez que tiene que jugar de local, aunque ha caído ante rivales de menor envergadura, como en el caso de Southampton, Bournemouth, West Ham. Y en esa condición, le fue mal contra el Manchester United, pues perdió 2-1 por la EFL Cup y 2-0 por la FA Cup, siendo eliminados en ambos certámenes.

'I’ve come back very keen and excited to hit this long run-in to the end of the season.' 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 16, 2020

Chelsea vs Manchester United EN VIVO: Posibles alineaciones por la Premier League

XI Chelsea: Arrizabalaga; Recce James, Fikayo Tomori, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta; Jorginho, N' Golo Kanté, Willian, Mason Mount, Hudson-Odoi y Tammy Abraham

XI Manchester United: De Gea; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Nemanja Matic, Williams; Bruno Fernandes; Daniel James y Anthony Martial.

¿En qué canales VER el Chelsea vs Manchester United EN VIVO por la Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport 1, Canal+ Sport, Free, RMC Sport en direct

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

Puerto Rico: RUSH

España: DAZN

Turquía: S Sport+, S Sport

Reino Unido: SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, NBCSports.com, NBCSN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

A qué hora juegan Chelsea vs Manchester United EN VIVO por la Premier League

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 a.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Brasil: 5.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Chelsea vs Manchester United EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chelsea vs Manchester United, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.