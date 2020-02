Martin Braithwaite ilusiona en su presentación oficial en el Barcelona: "Soy un goleador” [VIDEO]

Barcelona ya hizo oficial el fichaje de su nuevo delantero, el danes Martin Braithwaite quién llegó procedente del Leganés a cambio de 18 millones de euros. El nuevo '9' del Barca tuvo sus primeras palabras como 'culé' y admitió haber sido el más sorprendido con su contratación.

El delantero quiere dar lo mejor de si en el club y se definió como un jugador que posee las siguientes características: “Soy fuerte, rápido, físico y mi mayor característica es que me encanta estudiar el juego, soy un goleador”, indicó Braithwaite que hasta lo que va de la temporada ha marcado 6 goles.

Asimismo, manifestó que se mostró muy emocionado por pertenecer a la entidad catalana: "Para un jugador fichar por el Barça estar aquí es una de las cosas más grandes que te pueden pasar en tu carrera”, sentenció el delantero de 28 años.

💬 @MartinBraith: "Barça plays the best football in the world" pic.twitter.com/QjFf9tq0PN