Bolivar vs The Strongest EN VIVO vía Tigo Sports: alineaciones, hora y canal por el Clásico Paceño

Bolivar vs The Strongest EN VIVO vía Tigo Sports | este viernes 21 de febrero desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en la fecha 8 del Torneo Apertura de Bolivia por el Clásico Paceño desde el Estadio Hernando Siles. El duelo será transmitido por Tigo Sports y podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

Una nueva edición del Clásico Paceño se disputará en el fútbol de Bolivia, aunque los equipos protagonistas pasen por distintos presentes. En el caso de Bolívar, que será local en esta ocasión, se encuentra peleando entre los primeros lugares, pero mantiene irregularidad en sus resultados, pero el triunfo los acercará al líder Royal Pari.

En tanto, las cosas no marchan bien para The Strongest, que en los primeros 5 partidos que disputó en la liga local, solo pudo ganar en dos ocasiones: 3-2 a Real Potosí y 1-0 a Vinto. El equipo de Mauricio Soria quedó relegado en parte por su participación en la Copa Libertadores, que produjo una carga de partidos en el arranque.

Lo más negativo de ello, es que fueron eliminados en la fase 2 del certamen internacional, a manos de Atlético Tucumán, en una tanda de penales en Argentina en la que Rolando Blackburn, delantero panameño, fue criticado por la forma en la que ejecutó el decisivo disparo. A pesar de lo sucedido, las cosas ya quedaron en el pasado.

Claudio Vivas, actual DT de Bolívar, pretende romper con la superioridad que tiene The Strongest en los recientes Clásicos Paceños. La 'academia' suma 5 partidos sin ganar (3 empates y 2 derrotas), curiosamente en cada igualdad se dio a un gol por lado. No obstante, tienen en la espalda 12 juegos sin perder en casa. ¿Harán respestar esa posición?

Bolívar vs The Strongest EN VIVO Posibles alineaciones

XI Bolívar: Vizcarra; Gutiérez, Domínguez, Roberto Flores, Oviedo, Machado, Jorge Flores, Jusino, Abrego, Arce y Riquelme.

XI The Strongest: Vaca; Godoy, Valverde, Castillo; Torres, Wayar, Áñez, M. Bejarano; Jair Reinoso, Ramiro Vaca y Blackburn.

¿En qué canales ver el Bolívar vs The Strongest?

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

A qué hora juegan Bolívar vs The Strongest EN VIVO por Apertura Clásico Paceño

Perú: 5.00 p.m.

México (Centro): 4.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m.

Colombia: 5.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

España: 11.00 a.m.

España (Islas Canarias): 10.00 p.m.

Uruguay: 7.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Chile: 6.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Canadá: 5.00 p.m.

Costa Rica: 4.00 p.m.

Guatemala: 4.00 p.m.

Honduras: 4.00 p.m.

El Salvador: 4.00 p.m.

Puerto Rico: 6.00 p.m.

República Dominicana: 6.00 p.m.

Panamá: 5.00 p.m.

Italia: 11.00 a.m.

Francia: 11.00 a.m.

Alemania: 11.00 a.m.

Portugal: 10.00 p.m.

Holanda: 11.00 p.m.

Inglaterra: 10.00 p.m.

Bolívar vs The Strongest EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Bolívar vs The Strongest, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.