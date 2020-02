Real Madrid: Toni Kroos y sus elogios para Pep Guardiola: "Es el mejor entrenador"

Real Madrid se prepara para recibir al Manchester City por los octavos de final de la Champions League. Un duelo importante para ambos equipos que están en la obligación de ganar la orejona para salvar la temporada.

En la previa de este encuentro, Toni kroos, volante del Real Madrid, contó detalles de su relación con Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, los motivos que lo obligaron a dejar el Bayern Múnich.

"Si le preguntas hoy a los jugadores del Bayern te dirán que es el mejor entrenador que han tenido jamás en el sentido deportivo. Y hemos tenido muchos para comparar. Me encantó jugar con él durante un año", indicó el volante alemán en una entrevista para The Athletic.

El alemán contó cómo fue su paso por el Bayern Múnich de Pep Guardiola. "Quiero terminar mi carrera en el Real Madrid, así que no creo que trabajemos juntos otra vez, pero me encantaría jugar para él y pude haber renovado mi contrato con el Bayern, aunque no creo que hubiese sido una buena idea firmar un nuevo contrato con el entrenador".

Zidane y el cambio para el Real Madrid

Toni Kroos se encuentra comprometido con el Real Madrid. Para el volante, Zidane es un entrenador que viene revolucionando la idea de juego de los blancos.

“El vestuario le pertenece gracias a su autoridad natural. No hay nada forzado. No actúa. Precisamente en el Real Madrid los jugadores deben respaldarte. Todo el mundo necesita sentirse valorado y parte de ello y eso no es fácil porque unos juegan más que otros pero él lo hace extremadamente bien”.

Cerca de jugar para el Liverpool

Toni kroos reveló que Luis Suárez y Gerad Piqué querían que juegue en el Liverpool. "No se trató de una conversación directa, pero ellos me ofrecieron contarme más acerca del club y demás".