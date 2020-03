Romelu Lukaku, desde la cuarentena: "Casi me vuelve loco"

China, hasta hace un par de días, era el país con mayor número de decesos a causa del coronavirus. Sin embargo, ahora es Italia que lidera dicho ranking. Aún se desconoce cuándo volverá a rodar la pelotita en dicho territorio, por lo que jugadores siguen entrenando por su cuenta.

A algunos futbolistas les ha venido bien este parón, pues ahora pasarán más tiempo con sus familias. Otros no ven la hora de volver a saltar al terreno de juego, debido a que no soportan el aislamiento social obligatorio. Romelu Lukaku es claro ejemplo de ello y lo reconoció a través de una entrevista.

Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, compareció una videoentrevista con el exjugador inglés Ian Wright y aseguró que estuvo a punto de volverse loco por el aislamiento. Pero también dejó en claro ser un afortunado por no padecer el COVID-19.

"No puedo salir, no puedo entrenar... Lo echo de menos, como jugar ante los aficionados. Llevo nueve días encerrado y casi me vuelvo loco ayer. Echo de menos la vida normal y ver a mi hijo, a mi madre, a mi hermano... En esta situación, comienzas a valorar lo que tienes", dijo.

De otro lado, el delantero belga aseguró que quisiera estar acompañando a su madre, quien padece de diabetes pero no lo puede hacer por el cierre total de las fronteras en Italia. "Mi madre tiene un mayor riesgo. Así que ni siquiera puedo ir a su casa y tocarla", sostuvo.

Como se sabe, aún no se ha confirmado algún caso en Inter de Milán, como sí lo ha hecho la Juventus con Daniele Rugani y Blaise Matuidi, quienes se encuentran aislados para así evitar la propagación del coronavirus a sus demás compañeros de la 'Vecchia Signora'.

Romelu Lukaku tuvo un pazo fugas en las filas del Chelsea. Fue dirigido por José Mourinho.