Goleador de la Superliga Argentina a punto de retirarse a causa del coronavirus

El coronavirus ha interrumpido el fútbol a nivel mundial y también podría adelantar el retiro de algunos jugadores, como es el caso del experimentado delantero José Sand, con pasado en River Plate.

El actual artillero de Lanús y uno de los goleadores de la Superliga Argentina reveló que la propagación del coronavirus sería un factor determinante para que cuelgue los botines antes de lo pensado.

"Estoy analizando algunas cosas y voy a ver. Estoy más para dejar que para seguir, pero estoy analizando algunas cosas. Estoy por cumplir 40 y tengo que parar un poco", agregó José Sand en diálogo con 'La Red'.

Sand, quien registra 10 goles en la Superliga Argentina, aún no sabe si extenderá su vínculo con el Lanús, el cual finaliza en junio próximo y por el momento viene entrenando por su cuenta para no perder el ritmo.

Antes de finalizar la entrevista, Sand - en tono sarcástico- volvió a referirse a la posibilidad de colgar los botines, pero ello a culpa de la pandemia. "El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejar", disparó.

Como se mencionó anteriormente, 'Pepe' Sand jugó en las filas de River Plate, Banfield, Defensores de Belgrano, Racing, Tigre, Boca Unidos, Aldosivi y Colón (acá debutó), todos en Argentina. También pasó su fútbol por Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México y Deportivo Cali de Colombia.

EL DATO:

José Sand también jugó en Al-Ain de Emiratos Árabes.