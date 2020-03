Ronaldinho celebró su cumpleaños 40 con particular lujo en la cárcel

El ex astro del FC Barcelona, Ronaldinho, cumplió 40 años en una prisión en Paraguay tras haber utilizado documentos falsos en dicho país. Previamente, había sido declarado como "ciudadano ilustre de la ciudad" de Asunción.

El 'Dientón' pasó de ser embajador de turismo de Brasil a terminar esposado y encarcelado en Paraguay. La situación del ex mediocampista es más que complicada pues, según informa la prensa de dicha nación estaría involucrado en temas de corrupción y lavado de dinero.

Fiel a su estilo, Ronaldinho se las ingenió para pasar el mal rato en prisión: comió un asado durante su cumpleaños. El hecho ha llamado poderosamente la atención y ha sido cuestionado por los usuarios en las redes sociales entorno a las 'facilidades y comodidades' que se le estaría otorgando al otrora futbolista.

Ronaldinho suplica para ver a su madre

Como todos, el ex futbolista del Atlético Mineiro tiene un talón de aquiles: su madre. "Somo me preocupa mi madre, quiero verla. Yo vengo de abajo, conozco el sufrimiento y lo único que me preocupa es mi mamá, lo demás lo soportaré yo. Como hombre tengo que aguantar todo lo que venga, pero mi mamá es mi mayor preocupación", comentó el ex futbolista paraguayo Carlos Gamarra, quien visitó a Ronaldinho.

Ronaldinho llegó a Paraguay la semana pasada desde Sao Paulo, ciudad de donde partió con su pasaporte brasileño. Iba acompañado de su hermano. Fue recibido por un centenar de fans en el aeropuerto de Luque, donde fue ovacionado.

La actividad que iba a realizar Ronaldinho era la de participar en actividades caritativas para la infancia, preparar un libro e inaugurar un casino. Solo se trataba de sonreír y listo, hasta que presentó sus documentos en inmigración.

En vez de los brasileños, el futbolista y su hermano mostraron un pasaporte y DNI paraguayos. Los números no coincidían. Eran documentos falsificados en las mismas instalaciones de la Policía Nacional paraguaya. El astro y sus acompañantes quedaron esperando en un hotel de lujo cercano y doce horas más tardes fueron obligados a presentarse ante las autoridades.