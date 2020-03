Jorge Sampaoli fue tildado de "mentiroso de fútbol" por exjugador brasileño

Su paso por Santos no fue el mejor y los resultados negativos están a la vista. Por este motivo, Jorge Sampaoli fue duramente criticado por exseleccionado brasileño. José Ferreira Neto.

“Para mí, él es un mentiroso de fútbol, no sabe nada. En Argentina era un tipo liderado por Mascherano, Messi y compañía...", indicó Ferreira Neto que registra pasos como jugador en equipos como el Sao Paulo, el Corinthians y el Santos.

"En Santos, obtuvo el segundo lugar. Luego, quería hacer un movimiento para ir a Flamengo antes que Jorge Jesús y luego quería venir a Palmeiras”, agregó el brasileño Neto a Fox Sports.

Acto seguido, Jorge Sampaoli fue minimizado pese a los títulos que ganó con la selección chilena en la Copa América.

“Tiene muy pocos títulos y fue al Atlético que no paga el salario de nadie. Tiene dos títulos, una Copa América y otro título que no es importante. Para mí, él no revolucionó porque Santos juega de una manera y todos los que van a trabajar allí juegan de la manera que él lo hizo”, cerró el actual comentarista deportivo.