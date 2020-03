El día que Jorge Sampaoli estuvo cerca de ser golpeado por jugador peruano

El actual entrenador de Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, dejó varias anécdotas en Perú. Se dice que cuando llegó a tomar las riendas de Sport Boys, vivió en una Compañía de Bomberos para aminorar en gastos. Así de excéntrico fue el 'Hombrecito'.

Un hecho sin precedentes estuvo por ocurrir en Tacna en 2004. Sampaoli era DT de Bolognesi que tenía como principales figuras a Junior Ross, Johan Fano, Luis 'Cachito Ramírez y Jorge 'Loverita' Ramírez, este último elemento empezó su carrera en Alianza Lima.

Uno de los integrantes, hasta hace muy poco en la selección de Argentina, del comando técnico de Jorge Sampaoli era Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing de Avellaneda. El 'Pelucón' fue parte del comando técnico que fue campeón de la Copa América 2015 con la selección de Chile.

"Era mi técnico en Bolognesi. En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto”, indicó 'Loverita' Ramírez. “Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido, donde se veía todos los pases errados que di", agregó.

'Loverita' Ramírez estuvo cerca de golpear a Jorge Sampaoli

Jorge 'Loverita' Ramírez indicó que estuvo muy cerca de golpear a Jorge Sampaoli por el reclamo. Al ex futbolista peruano le pareció injusto el reclamo y es por ello que estalló en furia.

"Le dije que porqué no ponía los goles que hice y me aclaró: ‘Para mí has jugado muy mal’. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”, mencionó para Trome.

El partido al que hizo referencia Loverita Ramírez fue al que Bolognesi de Tacna venció por 4-0 a Alianza Universidad por la fecha 15 del Torneo Clausura de 2004. El exdelantero brilló, pero no convirtió un hat-trick como mencionó: anotó un doblete. Las otras anotaciones las hicieron Johan Fano y Luis Ramírez.

Al año siguiente, Jorge Ramírez salió de Bolognesi para marcharse hacia Sporting Cristal. Allí, 'Loverita' no jugaría en toda la temporada: fue cedido a Melgar. Por su parte, Jorge Sampaoli se mantuvo en Bolognesi hasta 2006.