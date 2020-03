Rustu, exarquero de Barcelona, en estado crítico por coronavirus

El exportero del Barcelona, Rustu Recber, se encuentra hospitalizado y en estado crítico luego de haber sido contagiado de coronavirus por su esposa hace unos días atrás, según informan varios medios turcos.

Tras regresar de un viaje de los Estados Unidos, la esposa de Rustu Recber, Isil, habría incumplido con las normas de cuarentena para ir al salón de belleza en el que trabaja y así habría provocado más contagios, aunque ella continúa asegurando que dio negativo en el test.

A causa de ello la esposa de Rustu viene siendo duramente criticada a través de las redes sociales, pero ella solo se preocupa por la pronta recuperación de su pareja. “No me importan este linchamiento mientras Rustu se recupere”, señaló.

“Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él”, agregó Isil.

Rustu: pasado en Barcelona

Rustu llegó a Barcelona en la temporada 2003/04 coincidiendo con el inicio en la presidencia de Joan Laporta. De hecho fue su primer fichaje. Sin embargo, con los azulgranas solamente pudo disputar siete partidos para luego terminar regresando a Turquía y defender los colores de Fenerbache y Besiktas.

