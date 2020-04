Conoce la historia de la foto de Álvaro Ampuero marcando a Francesco Totti

El 13 de marzo de 2013 Álvaro Ampuero debutó con camiseta del Parma ante la poderosa Roma en el propio estadio Olímpico de la capital italiana, dejando muchas anécdotas que ahora contó para el diario La República.

Una de las imágenes del partido que remecieron al Perú fue una fotografía en la que se le veía al peruano marcando al mítico capitán de la Roma, el italiano Francesco Totti.

Según cuenta el propio futbolista, tras haber jugado un partido de la Serie A y haber compartido la cancha con Totti, sintió que cumplió un sueño.

Eso sí, no trató de 'alocarse' en el momento pues no se le acercó para conversar o pedirle la camiseta, algo que seguro otros hubieran hecho.

"Fue un sueño hecho realidad, un año y medio antes estaba jugando en la reserva de la 'U'. No conversé con Totti en el campo, no me dio la camiseta y tampoco intenté pedírsela porque fui cambiado. A él le piden la camiseta todos al final de cada partido. En el banco pensé: ‘ya cumplí el sueño de jugar aquí, de enfrentarlo, lo vi de cerca, y ya está’. La camiseta es un extra. Mi novia me regaló unos cuadros de varias fotos hace un tiempo y en una de esas estaba la de Totti. La tengo guardado en Perú", contó Ampuero, quien juega para el Zira de Azerbaiyán.

El defensor también dio algunos detalles sobre lo que es pisar y jugar en el césped del estadio Olímpico de Roma.

"El Olímpico de Roma es espectacular. La hinchada de ellos. Son esos momentos donde te llenas de adrenalina. Te motivas por todos lados y te olvidas de todo", indicó.