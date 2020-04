¿Carlos Zambrano cobró su sueldo en Boca Juniors? El presidente 'xeneize' respondió

A causa del coronavirus, el fútbol se paralizó a nivel mundial, con excepción de contados países, y varias clubes del mundo han optado por reducir salarios a sus jugadores. Sin embargo, este no es el caso de Boca Juniors.

Según palabras del propio presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, jugadores y cuerpo técnico del 'xeneize' cobraron sus sueldos de forma íntegra durante el mes de marzo, aunque no descarto tomar alguna medida en un futuro cercano.

"Estamos al día. En los próximos tiempos se verá si hace falta pactar algún plan de cuotas, pero por el momento hemos logrado cumplir con todos", dijo el directivo.

Asimismo, no haber tenido problemas financieros se debe a que Boca Juniors no ofrece salarios exorbitantes que luego ya no puedan pagar.

"Hay muchos clubes que firmaron contratos imposibles de pagar y ahora aprovechan el coronavirus para rebajar los sueldos. Nosotros vamos a respetar el monto arreglado con cada empleado", agregó.

Recordemos que desde febrero, Carlos Zambrano defiende la 'azul y oro' por lo que también recibió su pago mensual sin descuento alguno.