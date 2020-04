Maradona, Pelé y otras figuras del fútbol mundial unidos en campaña contra el coronavirus [VIDEO]

FIFA quiso sumarse a los sinnúmeros de campañas de agradecimiento hacia el personal médico que día a día lucha contra el coronavirus. En esta oportunidad juntó 50 figuras del fútbol mundial, entre las que destaca la presencia de Maradona y Pelé.

Esta iniciativa por parte del máximo ente retor del fútbol buscar agradecer y compensar de manera simbólica a todos los profesionales de la salud en el mundo, pues son ellos uno de los más afectados por esta pandemia.

En el vídeo donde aparecen tanto hombres y mujeres, así como futbolistas retirados y en circulación de un total de 22 países, cuyo mensaje principal aparte de agradecer, es concientizar a la población a quedarse en casa y evitar así el contagio del coronavirus.

A parte de Maradona y Pelé, estas son otras de las figuras de renombre mundial que aparecen en el registro: Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos, Deyna Castellanos, Sergio Ramos, James Rodríguez, Zinedine Zidane, Iker Casillas, David Beckham, Marta, ente otros.

To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19 #WeWillWin #FIFA



ℹ️👉 https://t.co/7ubVCNHvvJ pic.twitter.com/jsHyorFJDJ