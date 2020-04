Taribo West se desapareció un mes luego de casarse cuando era jugador del Inter

La Selección de Nigeria fue un equipo temido en la década del noventa. Los de la vieja escuela recordarán a Taribo West y no solo por sus condiciones como defensor, también por su extravagante peinado.

Y al parecer no solamente sus looks eran bizarros. Javier Zanetti contó que el africano se tomó un mes de vacaciones luego de casarse y sin avisar a compañeros, entrenador o directivos del Inter de Milán, su entonces club.

“No sabíamos qué había pasado con Taribo y de repente se presentó en pleno febrero. Le decimos: 'Taribo un mes te esperamos’. Y me responde: 'Capitán, me he casado, en mi país es un mes de vacaciones’”, aseguró el 'Pupi', quien agregó que Christian Vieri no contuvo su carcajada cuando escuchó la justificación de West.

Y no solo fue eso. También Zanetti reveló detalles sobre una fiesta de cumpleaños del nigeriano a la que acudió junto al colombiano Iván Ramiro Córdoba.

"Una vez nos invitó a su casa porque era el cumpleaños. ¿A qué hora vamos, Taribo? A las 7, nos dice. Con Córdoba vamos y le compramos un regalo. Llegamos a las 8 y empezó a rezar. Una hora, dos horas, ¡un hambre teníamos! Tres horas. Terminó el cumpleaños y nos fuimos sin comer nada”, agregó el argentino, quien debutó con la camiseta 'neroazzurro' en 1995, la misma que lució hasta su retiro en 2014.

West jugó en el Inter entre 1997 y 2000, luego pasó al AC Milan, aunque en el 'rossonero' solo militó una temporada.

EL DATO

West disputó los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.