Barcelona dispuesto ceder a Ansu Fati al Borussia Dortmund

Barcelona trabaja pensando en el futuro. Proyectos, conversaciones y analizando las opciones, los directivos vienen elaborando un plan deportivo que les permita mantenerse en la cúspide de Europa por un largo periodo. Lamentablemente, Lionel Messi no es tomado en cuenta por su edad y Ansu Fati es la persona elegida para liderar este plan.

A pesar de su juventud, Ansu Fati se robó las miradas y aplausos de los hinchas. Es su valor más importante y no lo quieren perder. Los directivos entienden que necesitan llevarlo por un camino de tranquilidad y no forzar su crecimiento profesional. Con Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, el extremo no tiene espacio en el equipo titular.

Saben que no puede ir a la filial y no debería pasar la temporada sentado en el banquillo de suplentes. Es importante que sume minutos para su madurez deportiva. Por esa razón decidieron ceder a su joven promesa. Una idea que no molesta a los directivos porque entiende que es la mejor para Ansu Fati.

La posible llegada de Neymar y de un delantero, complican las posibilidades del joven jugador de continuar en Barcelona. Si lo presentan, la directiva puede tener una importante inyección económica. Borussia Dortmund es el club que ya se reunió con los azulgranas y se mostró interesado pro Ansu Fati.

Los alemanes son un equipo que apuesta por los jóvenes. El estilo de juego le permite a Ansu Fati tener un protagonismo importante. Además, la salida de Sancho le permitiría tener un espacio en el equipo titular. La buena relación entre Dortmund y Barcelona permitiría que las negociaciones se realicen sin complicaciones.

Según Sport, en Barcelona ya dieron el Ok al cuadro amarillo y negro. Ansu Fati tendría una nueva camiseta para la siguiente temporada, llegaría un equipo protagonista en la Bundesliga y Champions League.