Ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United: "Quiere superar los números de Pelé"

El ex defensor de Manchester United, Gary Neville, asombró con las declaraciones acerca del futbolista de Juventus, Cristiano Ronaldo, con quién coincidió en el cuadro de Old Trafford y alcanzó varios títulos.

Neville, ex capitán de la selección de Inglaterra, indicó que CR7 al inicio se frustraba en demasía debido a su intención de ser el mejor del mundo. "Al principio, en los dos primeros años, era frustrante verle jugar. Muchos en el vestuario lo pensábamos", exclamó para Sky Sport.

"Y, de repente, su fútbol empezó a aparecer. En la temporada 2006-07 fue increíble. Tenía más hambre que nadie, había fuego en su fútbol", agregó en clara alusión al Mundial de Alemania, en donde Portugal quedó cuarta.

"Miras esa temporada y todos los aspectos negativos de su fútbol desaparecieron. Su defensa, su regate, sus toques de más... todo se esfumó. Una vez un jugador empieza a marcar 30-35 goles o a dar 15-20 asistencias, lo das todo para él. Y fue lo que sucedió esa temporada. Cristiano Ronaldo nos ganó partido tras partido con su juego", detalló.

Neville refirió que observa partidos de Manchester United desde 1979 y que la evolución de Cristiano Ronaldo no lo había visto nunca. "He estado viendo al Manchester United desde 1979 y no he visto nada como lo que vi en aquellos dos años en Old Trafford. Pocas veces puedes decir que tienes el mejor jugador del mundo en el equipo sin ninguna discusión, pero aquella fue una de esas veces", mencionó.

Recordó que Cristiano Ronaldo expresaba su intención de ser el mejor del mundo, obtener títulos individuales para así plasmarlo en beneficio del equipo.

"Era uno de los pocos jugadores que reconocía que los trofeos individuales eran importantes para él. La mayoría diría que el equipo es más importante, pero él decía: 'Quiero ser el mejor jugador del mundo porque a su vez ayudaría a mi equipo'. Quería ser el mejor del mundo y lo que ha hecho durante muchos años es excepcional", afirmó.

"Tenía una obsesión con marcar goles, con aplicarse todos los días, con ser el mejor. Fue subiendo su nivel cada año. No tengo dudas de que querrá seguir jugando y superar los números de Pelé. Quiere ser el mejor de todos los tiempos y a su vez garantizar que los equipos en los que juega tendrán éxito", concluyó.