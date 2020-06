Gianni Infantino: “Las manifestaciones en la Bundesliga merecen aplausos y no una sanción”

Luego de la trágica muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos y que ha generado una ola de protestas en dicho país, cuatro jugadores de la Bundesliga decidieron unirse a este pedido de justicia durante el último fin de semana.

Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, Jadon Sancho y Achraf Hakimi del Borussia Dortmund y Weston McKennie de Schalke 04, fueron los jugadores que decidieron unirse a estos reclamos en contra del racismo y a favor de la igualdad en todo el mundo.

Sin embargo, la Federación Alemana señaló que estos gestos solidarios podrían ser sancionados debido a contener mensajes políticos, algo que está totalmente prohibido por el ente rector en el país germano.

Gianni Infantino pidió 'sentido común' en este caso

Esto ha causado la sorpresa e indignación de gran parte del mundo del fútbol, incluyendo al presidente de la FIFA Gianni Infantino. El mandatario del ente mundial exigió un poco de ‘sentido común’ para este caso y que los jugadores no deberían recibir una sanción, sino más bien un aplauso.

"Para evitar dudas, en una competición de la FIFA las recientes demostraciones de jugadores en los partidos de Bundesliga merecerían un aplauso y no un castigo. Todos debemos decir no al racismo y a cualquier forma de discriminación. Todos debemos decir no a la violencia y a cualquier forma de violencia", señaló el titular de FIFA.

"FIFA entiende totalmente la profundidad del sentimiento y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas a la luz de las trágicas circunstancias del caso George Floyd. La aplicación de las leyes del juego aprobadas por IFAB le deja margen a los organizadores de las competiciones, que deben usar el sentido común y tener en cuenta el contexto que rodea los hechos”, sentenció.