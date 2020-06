Partidos de HOY martes 9 de junio [EN VIVO] Programación, canales TV y horarios

Ver Gratis EN VIVO Partidos de hoy martes 9 de junio en directo vía DirecTV, Fox Sports y ESPN. la Bundesliga 2 de Alemania, el fútbol de Israel, torneo de Alemania, Portugal, Austria, Costa Rica y Polonia, y todas las ligas del mundo que tendrán actividad deportiva este día.

También puedes disfrutar de las mejores repeticiones de la Copa Libertadores, Champions League, Euro y de los Mundiales.

Este martes 9 de junio, DirecTV transmitirá la semifinal de la Euro 2016 entre Portugal vs Gales.

Respecto al fútbol en vivo, Saarbrücken recibe la visita del Bayer Leverkusen por la Copa Alemana. La transmisión va por DirecTV.

FÚTBOL EN VIVO MARTES 9 DE JUNIO

Alemania | Bundesliga 2

11:30 Dynamo Dresden vs Greuther Fürth | Bet365, Sky Sport Bundesliga 1

Alemania | Copa de Alemania

13:45 Saarbrücken vs Bayer Leverkusen | DIRECTV Sports Peru

Portugal | Primeira Liga

15:00 Gil Vicente vs Famalicão

Austria | Bundesliga

11:30 St. Pölten vs Admira | Bet365, Sky Sport Austria 1

11:30 Wattens vs Mattersburg | Bet365, Sky Sport Austria 1

13:30 Austria Wien vs Rheindorf Altach | Bet365, Sky Sport Austria 1



Costa Rica | Primera División

17:00 Jicaral vs Alajuelense | Tigo Sports Costa Rica

17:00 Cartaginés vs Guadalupe | TD Mas, FUTV

17:00 Grecia vs San Carlos | TD Mas, FUTV, TVN Canal 14

17:00 Herediano vs Pérez Zeledón | TD Mas, FUTV

17:00 Santos de Guápiles vs Limón | Tigo Sports Costa Rica

17:00 UCR vs Deportivo Saprissa | Tigo Sports Costa Rica



Polonia | Ekstraklasa

11:00 Lechia Gdańsk vs Cracovia Kraków | Ekstraklasa TV, Bet365

11:00 Piast Gliwice vs Górnik Zabrze| Ekstraklasa TV, Bet365, Sportbox.ru

13:30 Lech Poznań vs Pogoń Szczecin | Ekstraklasa TV, Bet365, sportdigital

13:30 Zagłębie Lubin vs Korona Kielce | Ekstraklasa TV, Bet365

ESPECIAL | REPETICIONES

FOX SPORTS

River Plate campeón Clausura 2004 | Torneo Argentino

Canal 608

Hora: 11:00

Olimpia campeón Copa Libertadores 2002

Canal 608

Hora: 20:00

DIRECTV

Portual vs Gales | Euro 2016 semifinal

Canal 612

Hora: 8:00

Francia vs Islandia | Euro 2016 Cuartos de final

Canal 612

Hora: 9:00

Francia vs Irlanda | Euro 2016

Canal 612

Hora: 16:00

Atlético Nacional vs San Lorenzo | Copa Sudamericana 2002 final ida

Canal 610

Hora: 19:00