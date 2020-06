Mainz celebra salida de hincha racista que crítico presencia de jugadores negros en el club

En medio de las multitudinarias protestas en todo el mundo contra el racismo y la discriminación tras la muerte de George Floyd, el Mainz de Alemania se ha convertido en noticia luego de denunciar públicamente a uno de sus socios e hinchas que se desafilió del club por comentarios racistas hacia algunos de los jugadores.

El mencionado aficionado afirmó que dejó de sentirse representado por su equipo luego de ver a varios jugadores negros dentro del once titular. "Desde hace meses que ya no me puedo identificar con este club. Empecé a tener la sensación de que se está jugando la Copa de África y no la Bundesliga alemana", señaló dicho hincha.

De inmediato, el Mainz procedió a hacer público este comentario, así como también respondió a lo dicho por el aficionado del cual no fue revelado su nombre. "Para nosotros solo cuenta que alguien comparta nuestros valores. A la gente que los comparte la recibimos en nuestra comunidad. Por ello, nos alegramos de que usted deje de ser socio ya que no comparte los valores básicos del club", señaló el club.

Sin embargo, el socio volvió a responderle al club señalando que no es racista, pues solo compartió su molestia al presenciar en el equipo del Mainz hasta nueve jugadores negros en el once titular durante un choque de la Bundesliga.

"El racismo no empieza cuando alguien se define como racista, lo que normalmente no hace nadie, sino cuando alguien expresa puntos de vista racistas", respondió el club. Asimismo, Mainz también celebró que este aficionado deje de ser socio al no compartir los valores que fomenta el equipo alemán.