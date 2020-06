Kyle Walker fue acusado de múltiples infidelidades por su esposa Annie Kilner

Kyle Walker vuelve a ser noticia en Inglaterra, no precisamente por el regreso al fútbol con el Manchester City, sino por algunos problemas personales. Annie Kilner, su esposa, decidió hablar ante la prensa y revelar las infidelidades de su pareja a los 11 años de relación.

Ha sido una constante ver al futbolista en grandes reuniones y esta relación con otras personas hizo que engañe a su pareja. “En marzo del 2019 me fue infiel con una mujer de un reality show. Me enteré un mes después, pero me pidió regresar y así pasó”, confiesa Annie Kilner.

Sin embargo, la situación volvió a repetirse. “En julio (2019) pasó otra vez. Esto hizo que me llene de dolor, me siento muerta por dentro. No puedo entender la razón por la que decidió hacerme daño después de tres niños. No hice nada para merecerlo. Lo amo, pero no puede ser así”, añadió para The Sun.

“Mis hijos lo aman tanto y eso me impide odiarlo. Sin las infidelidades, Kyle Walker era mi alma gemela, mi mejor amigo, mi apoyo ante cualquier problema. Ahora creo que nada de eso fue real porque ha terminado dándome una puñalada por la espalda”, revela Annie Kilner en la entrevista.

Y también se refirió al caso de Lauryn Goodman, la modelo con la que Kyle Walker ha tenido un hijo fuera del matrimonio. “Cada vez que le daba una oportunidad volvía a fallar, pero que tenga un bebé con otra persona hizo que una de mis peores pesadillas se haga realidad”, relata.

“Ella y Kyle Walker han destruido a mi familia. Yo perdí un bebé, lidio con eso, y he tenido que explicarles a mis hijos que su padre ya no está. Kyle me ha dicho que quiere casarse y volver por los niños. Ellos lo quieren, pero no sé que decisión podría tomar”, sentenció Annie Kilner.