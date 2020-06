David Luiz luego de su hat-trick de errores: “Cometí errores. Debí revisar mi contrato antes” [VIDEO]

El Arsenal no se ha caracterizado por su solidez defensiva en los últimos años y la llegada de David Luiz, algo resistida, buscaba dar un toque de calidad a esa zona. A pesar de la experiencia del defensa brasileño, su etapa con los ‘Gunners’ no ha sido buena y tendría en mente despedirse.

La Premier League volvió este miércoles y el Manchester City propinó una goleada al Arsenal, en parte gracias a los errores de David Luiz. La trágica historia se da, curiosamente, en un encuentro en el que probablemente no iba a jugar, pero la lesión de Pablo Marí propició su ingreso (24’).

Y llegó el cúmulo de errores. Justo antes del descanso, falló al intentar controlar el balón en el área y Sterling anotó el 1-0; mientras que en 4 minutos de la segunda parte fue expulsado al cometer un penal que convirtió Kevin de Bruyne. Arsenal terminó 3-0 abajo y David Luiz se refirió a ello.

“La derrota de hoy no es culpa del equipo, fue culpa mía. El equipo jugó realmente bien, especialmente antes de quedarnos con diez. El entrenador es increíble, mis compañeros también, pero esto que pasó fue por mí”, expresó David Luiz en entrevista para Sky Sports.

De la misma forma, dejó entrever que su salida del club puede darse pronto, tan solo finalizando su primera temporada. “En los últimos meses he cometido errores y creo que pude actuar de otra forma. Debí decidir si alargo mi contrato o no. Y no lo hice”, añadió el brasileño.

El vínculo de David Luiz termina el 30 de junio del 2020, con la posibilidad del Arsenal de extender el vínculo por un año más. No obstante, por todo lo vivido en el norte de Londres, todo indica que el defensa quiere finalizar su actual contrato y marcharse. Benfica lo buscó, pero no hubo acuerdo.

EL DATO

Según Opta, David Luiz logró un récord negativo para su carrera, denominado el hat-tick de errores. Desde el 2015, con Carl Jenkinson en West Ham, no se veía a un futbolista ser expulsado, cometer un penal y fallar para el gol rival en la Premier League.