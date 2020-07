[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY domingo 5 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 5 de julio EN VIVO LaLiga Santander y Premier League y las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes como los choques entre Real Madrid vs Athletic Bilbao y Barcelona vs Villarreal,

Ya con el título en el bolsillo, Liverpool se prepara para disputar su duelo ante Aston Villa tras haber sido arrasado por Manchester City. El entrenador de los 'Reds', Jurgen Klopp, evalúa darle minutos a jugadores que no han sido requeridos durante la temporada: necesita preparar su plantel para la próxima campaña.

Por su parte, Manchester City continúa con el deseo de acabar de la mejor manera la Premier League. Para ello buscará quedarse con la victoria en su visita a Southampton quien tiene urgencia de sumar los tres puntos.

LaLiga se encuentra en el momento más candente luego que Barcelona ceda su liderato ante Real Madrid. Los 'Blancos tienen la primera opción para quedarse con el título del campeonato español: serán los primeros en jugar este domingo 5 de julio ante Athletic Club.

El plantel liderado por Zinedine Zidane podría sacarle hasta 7 puntos de ventaja en caso gane su cotejo de visita: obligaría a que Barcelona gane su 'match' y así regresar nuevamente a los 4 puntos de ventaja a falta de 5 jornadas.

En la Serie A tendremos en acción al Inter de Antonio Conte y al sorprendente Atalanta que sigue cosechando triunfos. Ya lejos de la punta, los 'neoazzurros' apuntan a la próxima campaña y para ello necesitan afianzar su once. Mientras, Atalanta quiere asegurar un torneo internacional y buscará ganar los tres puntos ante Cagliari.

Partidos de hoy | Domingo 5 de julio

Premier League

Burnley vs Sheffield United

Hora: 6:00 a. m.

Canales: ESPN y Fox Sports

Newcastle United vs West Ham United

Hora: 8:15 a. m.

Canales: ESPN y Fox Sports

Liverpool vs Aston Villa

Hora: 10:30 a. m.

Canal: ESPN 2

Southampton vs Manchester City

Hora: 1:00 p. m.

Canal: ESPN 2

LaLiga

Athletic Club 0-1 Real Madrid

Hora: 7:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Espanyol vs Leganés

Hora: 10:00 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Osasuna vs Getafe

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN

Villarreal vs Barcelona

Hora: 3:00 p. m.

Canal: DIRECTV Sports

Serie A

Inter vs Bologna

Hora: 10:15

Canal: ESPN

Cagliari vs Atalanta

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN

Parma vs Fiorentina

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN

Udinese vs Genoa

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN

Brescia vs Hellas Verona

Hora: 12:30 p. m.

Canal: Serie A Pass

Sampdoria vs SPAL

Hora: 12:30 p. m.

Canal: Serie A Pass

Napoli vs Roma

Hora: 2:45 p. m.

Canal: ESPN

Primeira Liga

Gil Vicente vs Rio Ave

Hora: 11:00 a. m.

Canal: Sport TV1

Tondela vs Famalicão

Hora: 1:15 p. m.

Canal: Sport TV1

Porto vs Belenenses

Hora: 3:30 p. m.

Canal: FOX Sports