Santiago Acasiete y su anécdota con Unai Emery: "Me dijo que 'si mi mujer me ama, me esperará'" [VIDEO]

En las ocho temporadas que defendió los colores del Almería, Santiago Acasiete tuvo la oportunidad de jugar contra los mejores jugadores del mundo en el fútbol español, pero también pudo compartir camarín con uno de los mejores entrenadores de Europa en la actualidad, Unai Emery.

“En la temporada 2006-2007, el presidente planificó muy bien, ya que al ver lo cerca que estuvo de ascender se quedó con la espina y comenzó a reforzarse más. Trajo a Unai Emery como entrenador y él venía fresco, con mucha ilusión.”, declaró "Santi" para el podcast “Balón Parado”.

Acasiete destacó la devoción del entrenador del Arsenal para tener todo el material de trabajo listo. “Me quedo con su trabajo, su ambición, y su deseo de crecer siempre. Recuerdo que cuando me tocaba visitarlo después del entrenamiento él estaba preparando los videos hasta las seis de la tarde, así que un día le pregunté: ‘¿Unai por qué no vas a casa?, y él me dijo: ‘No, esto es vida, hay que disfrutarlo. Es la oportunidad que tengo y la voy a disfrutar al máximo’”, continúo.

El trabajo por encima de todo

Así mismo, "Santi" reveló que el compromiso de Emery con el club era tan grande que estaba dispuesto a dejar de lado su vida personal. “Después ya encontraré a mi esposa con otro en mi casa. Si me ama se quedará conmigo. Yo estoy trabajando”, señaló entre risas el campeón de la Copa Sudamericana 2003.

El ex central de Cienciano también contó que tanto los jugadores como el estratega español expresaban sus puntos de vista para fortalecer al plantel. “Los jugadores teníamos la misma ilusión que él y compartiamos opiniones diferentes para mejorar el equipo.”

Acasiete no dudó en considerar a Unai Emery como uno de los técnicos que más lo ha marcado. “Esa es la ilusión que siempre transmitía y la intensidad que le metía a todos los trabajos. Ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido”.