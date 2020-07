Arsenal vs Leicester City EN VIVO por la jornada 34 de la Premier League: horario y canales del partido

Arsenal vs Leicester City medirán fuerzas EN VIVO este martes 7 de julio a las 2:15 p. m. (hora peruana) por la jornada 34 de la Premier League. El partido se desarrollará en el Emirates Stadium y será transmitido por la señal internacional de ESPN.

Los 'Gunners' parecían estar cerca de la crisis después de las derrotas contra Manchester City y Brighton & Hove Albion en sus primeros dos juegos después del cierre, pero desde entonces han cambiado esa forma para volver a encaminar su campaña 2019-20.

Una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas tres en la Premier League, las ha llevado al séptimo lugar, lo suficientemente bueno para lograr clasificar a la Europa League y todavía con un grito de esperanza para alcanzar el último cupo para la Liga de Campeones.

Seis puntos son la brecha con el quinto puesto del Manchester United, tal como están las cosas, lo que podría ser difícil de superar dada la forma de los Red Devils, pero también está lejos de ser inexpugnable.

El equipo de Mikel Arteta tendrá una confianza particular en la victoria por 2-0 del sábado sobre Wolverhampton Wanderers, su primera victoria como visitante sobre un equipo que comienza el día sobre ellos en la tabla desde septiembre de 2015, ya que alteraron la ventaja en Molineux.

Quizás el aspecto de su mejora en la forma que más le haya gustado a Arteta es la defensiva, ya que con fugas que ha sufrido Arsenal, hasta ahora ha podido mantener tres juegos con el marcador en cero.

Es la primera vez desde noviembre de 2017 que los Gunners han ganado tres juegos consecutivos de liga sin ceder, y su récord en casa también muestra grandes signos de mejora con cuatro hojas limpias en sus últimos seis juegos, habiendo mantenido solo uno en su anterior 13.

El Arsenal aún no ha probado una derrota en la liga local en 2020, obteniendo 16 puntos de un posible 18 en ese momento, incluidas las victorias en cada uno de sus últimos cuatro por primera vez desde abril de 2019.

Por el contrario, Leicester no tiene victorias fuera de casa desde el día de Año Nuevo, una carrera de cinco partidos de la que han tomado solo dos puntos de un posible 15, y eso podría extenderse a seis por primera vez desde febrero de 2017.

Posibles alineaciones | Arsenal vs Leicester City | Premier League

Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang

Leicester City: Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Fuchs; Ayoze, Ndidi, Tielemans, Barnes; Iheanacho, Vardy

¿A qué hora juegan Arsenal vs Leicester City?

Perú: 2:15 p. m.

España: 09:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Brasil: 4:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

Chile: 3:15 p. m.

Paraguay: 3:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

Alemania: 8:15 p. m.

Portugal: 8:15 p. m.

Reino Unido: 8:15 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs Leicester City por Premier League?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay : Sky HD

Perú: ESPN

España : Movistar+

Estados Unidos: NBC Sports

Uruguay: ESPN

Venezuela : ESPN