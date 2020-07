Ángel Comizzo y las frases que ilusionan a los hinchas con un título en Universitario

Ángel Comizzo está en Lima para ganarlo todo con la “U”. “El año pasado se me escapó el título, pero estuvimos muy cerca. Este año, el objetivo ustedes ya saben cuál es. Estamos listos para trabajar por el bien de la institución”, dijo. Y anoche, en ESPN FC, incidió en su pensamiento.

Pandemia

“No fue fácil (venir al Perú). Fue un tema de discusión familiar y de analizar muchos aspectos. Yo estaba viviendo en una situación muy tranquila, en una ciudad donde no hubo ningún caso de Covid, donde se siguió la cuarentena muy estricta. También podía ir al campo, donde es un lugar de mucha tranquilidad. Primaron las ganas y la felicidad de volver”.

Ilusión

“Creo no se da esta tercera vuelta por casualidad. Hemos logrado sacar a la ‘U’ campeón’, poner a la ‘U’ en dos Copas Libertadores. La temporada pasada lamentablemente los muchachos se quedaron sin la ilusión de alcanzar el título, nos quedamos a un punto de alcanzar la posibilidad de pelearlo”.

Garra Crema

“La ‘U’ es para mí lo que yo soy para la ‘U’. Es muy difícil ese juego de palabras traducirlo. Lo que es la ‘U’ me lo enseñaron los jugadores del 2013. Me identifiqué tanto que tenemos un feeling especial con la ‘U’”.

Legado

“Se hicieron buenas contrataciones y de eso soy consciente. De las seis o siete que se hicieron –Santillán recibió mi aprobación antes de que me vaya–, porque él era que iba a competir puesto con Jersson. El ‘Mago’ Millán ya había hablado con nosotros. Succar ya lo habíamos solicitado. A Chávez lo conozco de chiquillo. Lo quiero ver cómo está”.

Uruguayos

“Dos Santos, Alonso y Urruti han sido buenas contrataciones y esperemos que sigan rindiendo para el equipo. Quizá por ahí tenemos una idea de juego distinta, no sé si peor o mejor, solo distinta”.

El Sistema

¿Dos Santos y Succar juntos?, le preguntaron: “Todo puede ser”, dijo. ¿Y qué le parece Dos Santos? “Es un jugador interesante. Nosotros, la temporada anterior, nos tuvimos que arreglar con Osorio, que era un proyecto interesante. Me hubiese gustado que se quede en la ‘U’ porque iba a aprender muchísimo de estos dos ‘9’ que llegaron”.

FRASES DEL "INDIO"

"A mí me contrata la ‘U’ y yo trabajo para la ‘U’. Me debo al club y a esta camiseta. No trabajo para nadie más.

“Yo creo en el trabajo, amo el fútbol. Sí veo mucho fútbol o todo lo que más rodea… No reniego”.

“En mi vestuario está prohibido tener un periódico. Nadie puede tener uno en mi vestuario, no me gusta, no leo periódicos".