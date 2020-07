Tottenham vs Arsenal EN VIVO ESPN 2 jornada 35 de la Premier League

Arsenal vs Tottenham se medirán EN VIVO este domingo 12 de julio por la jornada 35 de la Premier League. El partido se desarrollará en el Tottenham Hotspur Stadium a las 10:30 a. m.: será transmitido por la señal internacional de ESPN 2.

Desde las 10:30 a.m. hora de Perú podrás seguir EN VIVO todas las incidencias del Arsenal vs Tottenham.

Mucho antes de lo que muchos habían predicho, los seguidores del Tottenham ya parecen estar perdiendo la fe en el entrenador José Mourinho después de un pobre conjunto de resultados.

Los Spurs han ganado partidos consecutivos en casa, contra West Ham United y Everton, pero esas son sus únicas dos victorias en 11 partidos que se remontan hasta mediados de febrero.

Perder 3-1 ante el Sheffield United la semana pasada fue difícil debido al furor del VAR en torno al partido, pero el estancamiento con Bournemouth bien podría demostrar el punto más bajo de Mourinho.

Contra un equipo terriblemente fuera de forma y fresco en la parte posterior del envío de cinco a Manchester United , Tottenham no pudo registrar un solo intento de tiro al blanco.

Los resultados no solo han sido decepcionantes, ya que los Spurs salieron de dos competiciones de copa en el espacio de una semana antes del cierre, las actuaciones podrían haber sido aún peores.

Las cosas también llegaron al campo a principios de esta semana, con Son Heung-min y Hugo Lloris compitiendo justo antes del medio tiempo en la delgada victoria sobre Everton.

Mourinho posee una gran variedad de talentos de ataque, el no menos prolífico delantero Harry Kane , pero sacar el máximo provecho de esos jugadores está resultando muy difícil.

Un aspecto positivo para Mourinho ha sido un aumento en las sábanas limpias, tres en sus últimos cuatro juegos, y ha llamado a su lado para encontrar un equilibrio entre ataque y defensa.

