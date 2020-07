Rayo Vallecano igualó 2-2 con Las Palmas por la jornada 22 de LaLiga SamartBank

Rayo Vallecano no pudo sostener su ventaja y terminó cediendo dos puntos luego de haber igualado 2-2 con Las Palmas. El cuadro de Luis Advincula se puso dos veces en el marcador, sin embargo, las deficiencias defensivas le pasaron factura.

'Bolt' no fue de la partida por decisión de Paco Jémez. El entrenador español decidió enviar al campo a Tito e Isi tras una conformación del esquema 3-5-2. Quería mayor presencia en campo rival al momento de atacar, así como para defender.

Sin embargo, Narváez superó en gran parte del partido a ambos y llevó peligro por ese lado. El marcador se abrió a los 20 minutos luego que Jonathan Montiel venciera la resistencia de Valles.

Tuvieron que pasar 18 minutos para que Las Palmas reaccione a través de Castro. Así se fueron al segundo tiempo. Cuatro minutos de la etapa complementaria fueron suficientes para que Rayo Vallecano vuelva a golpear a través de Óscar Trejo. Sin embargo, una desatención defensiva trajo abajo todo.

Luis Advíncula había ingresado a los 72 minutos de juego en lugar Qasmi. El futbolista nacional cubrió la banda derecha y se volvió al 4-4-2, sin embargo, terminó causando un penal a los 90'.

Castro se encargaría de poner a la paridad a falta de casi nada para que termine el cotejo. Esta disyuntiva terminó por alejar a Rayo Vallecano de los puestos de los play-off para ascender a Primera División. Se ubica octavo con 57 puntos, a tres del sexto que es Fuenlabrada. Por su parte, Las Palmas cayó al puesto 13 tras obtener 54 unidades.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Catena, Comesaña, A. García, S. García, Montiel, Isi, Qasmi, Tito, Trejo. Villar.

Las Palmas: Valles; Alex Suarez, D. Castellano, J. Castellano, Castro, A. Lemos, M. Lemos, J. Narváez, Pedri, Ramírez, Varela.

Rayo Vallecano viene de una derrota ante el Almería, el cual complicó sus chances de clasificar a la liguilla final de la Liga SmartBank. Sin embargo, una victoria sobre Las Palmas lo hará soñar nuevamente con conseguir el ascenso. Vale aclarar que solo restan dos jornadas para el final de la Segunda División y cualquier cosa puede pasar en este tramo final.

Rayo Vallecano con 50 puntos y +7 puntos de diferencia, afronta a Las Palmas que tiene la misma cantidad de puntos, pero con -1 en contra. Es decir, el partido de este viernes será clave para su lucha por conseguir entrar en los playoffs.

En la privia del Rayo Vallecano vs Las Palmas, el técnico Paco Jémez analizó lo que significará este important encuentro, y en ello, aseguró que será un partido muy complicado, pero no imposible.

"Las Palmas es un muy buen rival. Trata muy bien el balón. Juega muy bien al fútbol y tiene porcentajes muy buenos de posesión. Es un rival que no es que haya perdido todo, pero si nosotros no dependemos de nosotros mismos y tenemos tres puntos más que ellos, las posibilidades que tienen de meterse en un posible playoff son remotas. Eso no quiere decir que vengan a regalarnos nada", dijo el técnico de Rayo en la previa de enfrentar a Las Palmas.

Rayo Vallecano: Dimitrievski: Advíncula, Catena, Saúl, Mario Suárez, Trejo, De Frutos, Álvaro, Qasmi, Juan Villar

Entrenador: Paco Jémez

