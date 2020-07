MLS is Back: fechas y horarios de los partidos de cuartos de final, con cuatro peruanos aún en carrera

La MLS is Back ya conoce a todos sus clasificados a los cuartos de final del torneo especial. Solo cuatro peruanos siguen en la carrera por el título en Estados Unidos y a continuación podrás conocer el cronograma de sus partidos para esta instancia.



Orlando City (Pedro Gallese), New York City (Alexander Callens), Portland Timbers (Andy Polo) y San José Earthquakes (Marcos López) lograron superar sus respectivas series en los octavos -algunos con más suspenso- y se colaron entre los ocho mejores de la MLS is Back.

El primer peruano en entrar en acción será Pedro Gallese con el Orlando City, el cual se medirá este jueves ante Los Ángeles FC -equipo que goleó al Seattle Sounders de Ruidíaz-. "El Pulpo" resguardará la portería de 'Los Leones' y buscará reeditar las buenas actuaciones exhibidas en la fase de grupos.

Otro duelo que destacará y que tendrá cuota nacional en el campo será el que sostengan el sábado New York City y Portland Timbers. Callens y Polo podrían enfrentarse, en caso ambos arranquen de titular. Solo uno avanzará a las semifinales.

Cabe recordar que todos los partidos de la MLS is Back tienen lugar en el ‎ESPN Wide World of Sports Complex, ubicado en Florida y que ha sido adaptado para albergar el fútbol norteamericano ante el brote de coronavirus.

Programación de los cuartos de final de MLS is Back 2020

A continuación, puedes revisar los horarios y canales de los partidos de cuartos de final del MLS is Back 2020.

Jueves 30 de julio

7:00 p.m. Philadelphia Unión vs Sporting Kansas City

Canal: ESPN

Viernes 31 de julio

6:30 p.m. Orlando City vs Los Angeles FC

Canal: ESPN

Sábado 1 de agosto

7:00 p.m. San Jose Earthquakes vs Minnesota United



9:30 p.m. New York City FC vs Portland Timbers

Canal: ESPN

¿Qué ganará el equipo que salga campeón de la MLS is Back 2020?

Es importante precisar que el campeón de la MLS is Back brindará un cupo para la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.