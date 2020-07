Ni Messi, ni Cristiano: Benzema sorprendió al elegir al mejor regateador del mundo

Real Madrid consiguió una nueva Liga de España hace algunas semanas atrás sumando su título local número 34. Los dirigidos por Zinedine Zidane mostraron altos rendimientos en todas sus líneas siendo Sergio Ramos, Tonki Kroos o Karim Benzema, los puntos más altos del equipo.

El delantero francés fue uno de los pilares del cuadro merengue que ahora van por los octavos de final de la Champions League donde vienen cayendo ante el Manchester Ciity. Sin embargo, Benzema aprovechó estos días de descanso tras el final de la Liga para dedicarle un tiempo a sus fanáticos en el mundo.

De esta manera, el ex Lyon utilizó su cuenta de YouTube para realizar una transmisión y responder a las preguntas planteadas por sus fanáticos. No obstante, una de estas lo puso en aprietos al invitarlo a elegir al mejor regateador del mundo sorprendiendo con su impensada respuesta.

"Neymar y ya paro ahí", expresó el atacante francés qué dejó afuera a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quienes han dominado el mundo del fútbol en los últimos años al ganar 11 Balones de Oro, seis para el argentino y cinco para del crack portugués.

Precisamente, Karim Benzema partía como uno de los favoritos a pelear este galardón antes que la revista France Football decidiera cancelar la gala de este año por la pandemia del coronavirus.

Sobre este hecho, Benzema agregó: “Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado".