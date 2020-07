Lokomotiv decidió no renovar contrato a Jefferson Farfán, informan desde Rusia [VIDEO]

Jefferson Farfán tendrá que hacer maletas y dejar Rusia luego de tres temporadas. Lokomotiv no le renovaría contrato, según informó el medio Sport-Express.

Lokomotiv, a través del comité de transferencias, decidió el futuro de los jugadores del plantel, entre los cuales resalta la decisión de no continuar con Jefferson Farfán.

Como se recuerda, alguno de los motivos que hacían inviable una renovación es el alto costo del salario de Jefferson Farfán y las constantes lesiones que presentó. La última fue un problema a la rodilla que lo dejó sin acción por más de un año.

Este 2020, solo pudo jugar tres encuentros tras superar el coronavirus al que fue contagiado. En su regreso, marcó un gol que le aseguró al cuadro del Lokomotiv estar en la próxima Champions League.

Asimismo, el portal también informó "el comité de transferencias del club de Moscú aprobó las transferencias del defensor de Krylia Sovetov, Vitaly Lystsov, y el delantero del Shakhtar Soligorsk Vitaly Lisakovich", es decir, Lokomotiv ya negocia los refuerzos para la temporada 2020/21.

Jefferson Farfán estadísticas Lokomotiv

Jefferson Farfán jugó tres temporadas en el Lokomotiv. Anotó 24 goles en todas las competiciones (19 Premier League - 1 Champions League -4 Europa League).

La "Foca" mostró su deseo de seguir su carrera fuera del Perú. "Siento que todavía puedo dar más, a pesar de mis 35 años, soy una persona muy positiva. Me gusta que me reten a que no doy más y eso me motiva a mostrar el talento que Dios me dio", expresó Farfán en la 4ta pantalla en Movistar Plus hace unos días.

Sobre su deseo de volver a Alianza Lima, indicó. "Es mi sueño, me encantaría volver con mi compadre sería muy bonito terminar una historia desde los 12 ños y terminarla juntos en Alianza. Sería muy lindo", puntualizó.

Jefferson Farfán | Selección peruana

Jefferson Farfán es un jugador que es convocado por el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca. En octubre se reinicia las Eliminatorias Qatar 2022 y se espera su presencia ahora que está recuperado de su lesión a la rodilla.

La "Foca" tuvo su última actuación con la camiseta de Perú en la Copa América de Brasil 2019. Por lesión, no pudo jugar la final ante la canarinha.