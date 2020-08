Josep María Bartomeu asegura que no presentó renuncia a la presidencia del Barcelona

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, ha sido señalado como culpable de no que Lionel Messi haya decidido dejar el club. Los hinchas salieron a las calles a pedir su renuncia.

Luego de recibir el burofax del argentino, los altos mandos azulgranas tuvieron una reunión de emergencia para visualizar todas sus alternativas y ver la manera de poder mantener a su estrella.

Finalizado dicho cónclave, las voces de que Josep Maria Bartomeu se iría o no todavía no eran claras, aunque el mismo directivo ha confirmado su decisión en este momento. El mandamás del Barcelona tuvo una conversación directa con Sport e informó que no ha presentado su renuncia.

En las próximas horas se debería confirmar la posición final en el Barcelona, dado que en Cataluña vive una verdadera hecatombe luego que Lionel Messi pidiera salir del lugar donde lo ganó todo.

Protestas a las afueras del Camp Nou

Los seguidores del Barcelona se sienten triste por la probable partida de Lionel Messi. Por tal motivo, se reunieron en los exteriores del estadio Camp Nou para pedir la renuncia del presidente Josep Maria Bartomeu.

Los fanáticos argumentan que el mandatario francés no ha tenido una buena gestión en los últimos años. Ellos también protestaron porque el directivo dejó ir jugadores importantes en las últimas temporadas como Neymar y posiblemente también Luis Suárez.