Colo Colo vs Unión La Calera [vía CDF Premium] EN VIVO: por la fecha 11 del Campeonato Nacional

Colo Colo vs Unión La Calera estarán cara a car este sábado EN VIVO vía CDF Premium por la fecha 11 del Campeonato Nacional de Chile. El duelo se llevará a cabo en el Municipal Nicolás Chahuán desde las 4:30 p.m. (hora peruana).

Colo Colo, uno de los grandes de Chile, no la pasa nada bien en el Campeonato Nacional. El ‘Cacique’ atraviesa una dura crisis futbolística tras caer por la mínima ante O’Higgins la fecha pasada.

Además, el equipo también se ha visto golpeado por el delicado tema en el que está involucrado el jugador Leonardo Valencia, quien ha sido acusado de violencia de género por su expareja y madre de sus hijos.

Debido a este último hecho, hinchas mujeres del Colo Colo salieron a las calles a protestar y pedir la salida de Valencia. Por el momento, el futbolista sigue perteneciendo al club, pero se haría oficial la resolución de su contrato en las próximas horas o días.

Volviendo al tema futbolístico, tras caer por la mínima ante O’Higgins, Colo Colo acumuló su éor racha en los últimos 28 años debido a que sumó su sexta derrota del torneo y se puso muy cerca de la zona del descenso.

“Los dirigentes también tienen culpa, ellos lo saben. Para mí no fue correcto lo que se hizo, lo que ocurrió en su momento, pero no le podemos seguir dando vueltas al tema. Nosotros con el cuerpo técnico tenemos que sacar esto adelante, no lo harán los dirigentes”, declaró Gabriel Suazo.

En caso Colo Colo no logre obtener un resultado positivo, la dirigencia podría destituir al entrenador Gualberto Jara, quien tomó el puesto luego de la salida de Mario Salas, hoy en Alianza Lima.

Sobre el local, Unión La Calera no gana hace dos partidos e intentará aprovechar el mal momento del Colo Colo para reencontrarse con la victoria y así, escalar en la tabla de posiciones.

Colo Colo vs Unión La Calera: horarios en el mundo

País Hora Argentina 6:30 p. m. España 11:30 p. m. México 4:30 p. m. Perú 4:30 p. m. Colombia 4:30 p. m. Estados Unidos 4:30 p. m. Uruguay 6:30 p. m. Chile 6:30 p. m. Ecuador 4:30 p. m. Paraguay 5:30 p. m. Venezuela 5:30 p. m. Bolivia 5:30 p. m.

