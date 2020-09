José Mourinho: "El momento más duro de mi carrera fue caer ante Bayern Múnich"

José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos del planeta por su alto palmarés dirigiendo los principales equipos de Europa y sumando dos Champions League. El estratega recordó uno delos pasajes más dolorosos que no le permitió ganar otra "Orejona".

El portugués tuvo un paso muy sonado por el Real Madrid ganando títulos, pero quedó con la espina de no llevarse la Champions League a pesar de formar un equipo plagado de estrellas.

"Si tengo que elegir el peor momento, es esa eliminación con el Madrid. Éramos el mejor equipo de Europa, sin duda, ganamos LaLiga batiendo todos los récords de puntos y goles y habríamos ganado esa final, no tengo dudas", señaló.

Morinho recordó que primó la tanda de penales con los mejores que lo hacían en cada partidos, pero que ese día no estuvieron fino deprimiendo un momento que soñaba en España.

"Lo más cruel para mí es que elegimos para esa tanda a Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos. Eran una garantía desde el punto de penalti y que fallaran los que nunca fallan me hundió", dijo el portugués.

Por otro lado se dio tiempo a contar momentos felices como ganar la Champions League con Porto que lo trasladó a las primeras planas al tratarse de un equipo con menor presupuesto que otros de aquel certamen.

"He vivido momentos muy felices, pero si tengo que elegir uno, me quedo con la Champions con el Oporto. Ganar ese título con un equipo portugués tiene un sabor especial y desde entonces ningún equipo portugués la ha ganado y no sabemos cuándo la volveremos a ganar".