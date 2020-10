Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO: fecha, hora y alineaciones del duelo por Serie A

Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 14:45 horas, en el Estadio Juventus Stadium por la fecha 5 de la Serie A. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN 2 en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol italiano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

A romper la mala racha. Juventus, que llega de ganar a mitad de semana al Dinamo por Champions League, afronta un nuevo encuentro como local en busca de un triunfo en la Serie A. Y es que el cuadro dirigido por Andrea Pirlo no gana en este torneo desde el 3-0 ante Sampodoria el pasado 20 de septiembre.

Y es que la victoria ante el Napoli no puede ser contabilizada ya que el choque no se jugó y se decidió darle los tres puntos al actual campeón italiano. Ya volviendo al encuentro, Pirlo quiere afinar el funcionamiento de sus dirigidos y no realizará muchos cambios en su once respecto al encuentro por Champions League.

Para mala suerte del entrenador italiano, Cristiano Ronaldo no podrá estar para este partido tras volver a dar positivo por coronavirus en la semana. De esta manera, el luso no solo se perderá el duelo por el torneo local sino el de Champions League ante Barcelona que hubiera significado el reencuentro con Lionel Messi.

Hellas Verona, por su parte, tiene la oportunidad de trepar hasta el tercer lugar de la tabla si logra ganarle a domicilio a Juventus. El cuadro dirigido por Juric viene cumpliendo una buena campaña al vencer en dos encuentros, empatar uno y solo caer ante Parma en la tercera fecha de la Serie A.

Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO: posibles alineaciones

Juventus: Buffón; Danilo, Bonucci, Demiral, Chiesa, Bentancur, Arthur, Frabotta, Kulusevski, Portanova, Morata.

Hellas Verona: Silvestre, Ceccherini, Lovato, Empereur, Faraoni, Vieira Nan, Ilic, Lazovic, Tameze, Colley, Favilli.

Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO: guía de canales

Argentina: ESPN Play, ESPN 2.

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play.

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil.

Chile: ESPN 2, ESPN Play.

Colombia: ESPN Play, ESPN 2 Colombia.

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal+ France, Free.

Ecuador: ESPN Play.

Panamá: Flowsports.co, Sky HD, Flow Sports App.

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play.

Perú: ESPN 2, ESPN Play.

España: DAZN.

Reino Unido: Sky Sports Main Event, TalkSport Radio UK, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League.

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo.

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN 2.

Venezuela: ESPN Play.

Juventus vs. Hellas Verona EN VIVO: horarios

Perú / Lima – 14:45 horas

Colombia / Bogotá – 14:45 horas

Ecuador / Quito – 14:45 horas

Chile / Santiago – 16:45 horas

Argentina / Buenos Aires – 16:45 horas

Uruguay / Montevideo – 16:45 horas

Brasil / Brasilia – 17:45 horas

Paraguay / Asunción – 15:45 horas

Bolivia / La Paz – 15:45 horas

Venezuela / Caracas – 15:45 horas

Estados Unidos / Nueva York – 15:45 horas

México / Ciudad de México – 14:45 horas

España / Madrid – 21:45 horas

Honduras / Tegucigalpa – 13:45 horas

Guatemala / Ciudad de Guatemala – 13:45 horas

Costa Rica / San José – 13:45 horas

Canadá / Toronto – 15:45 horas

Sigue todas las incidencias de la Serie A en Libero.pe.