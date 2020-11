Ivan Rakitic reveló relación que llevan Antoine Griezmann y Lionel Messi

Luego de seis temporadas se marchó de Barcelona, pero demostró que quedó en el corazón de sus hinchas. Ivan Rakitic hoy defiende la camiseta de Sevilla, pero se animó a romper el silencio de algunas preguntas de los hinchas sobre todo en la relación que llevan fuera del campo Antoine Griezmann y Lionel Messi.

El francés que llegó como refuerzo estrella hasta el momento no repite sus grandes actuaciones que tenía en Atlético Madrid y algunos asumen a la poca sincronización que lleva con Lionel Messi.

“Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé”, explicó Rakitic en ‘El Pelotazo’ de ‘Canal Sur Radio’.

Por otro lado afirmó que ambos no serán los mejores amigos, pero pasan tiempo juntos, aunque todo eso quedará de lado cuando hagan más goles para tranquilidad de los hinchas de Barcelona quienes siempre están pendientes de sus actuaciones.

"Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor”.