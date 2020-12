James Rodríguez no jugará el Everton contra Leicester por lesión

Everton enfrentará a Leicester City por la jornada 13 de la Premier League sin su máxima figura, James Rodríguez. En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti informó que el colombiano aún no se recupera de su lesión y no será tomado en cuenta para los siguientes encuentros.

El estratega de los 'Toffees' explicó que James no se encuentra al 100% en su condición física y decidieron no arriesgarlo. El volante colombiano estará realizando trabajos individuales y lo estarán "chequeando" día a día.

"La convocatoria será prácticamente la misma que ante el Chelsea. No quiero arriesgarme con Seamus Coleman, que ya está bien pero queremos que esté el sábado. James también está afuera, ha empezado su rehabilitación individual y lo estamos chequeando día a día. Delph también está afuera", señaló James.

Ancelotti añadió que James estaría regresando al campo de juego para los cuartos de final de Capital One Cup. "Lo estaremos mirando día a día. No tiene nada grave pero debemos tener cuidado. Quizás si no está habilitado para jugar el sábado ante el Arsenal podrá hacerlo el miércoles ante el United".

Para finalizar, el estratega indicó que no arriesgará a James. "Empezó ayer su recuperación individual con entrenamientos. Lo miraremos día a día para que vaya entrenando con el equipo y de esta manera pueda estar el día sábado o miércoles. No vamos a apresurarnos, hay que cuidarle".