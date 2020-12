Presidente del Yeni Malatyaspor sobre Christian Cueva: "Es importante, pero primero está el club"

Cuando todo hacía parecer que Christian Cueva había encontrado una luz de esperanza al final del camino, esta fue apagada tras las declaraciones del presidente de Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek. El mandamás del elenco turco volvió a dejar en claro que no hay marcha atrás sobre el castigo del peruano y, además, envió un contundente mensaje.

"Hubo una decisión del maestro sobre Christian Cueva, él está fuera de la plantilla. Su decisión depende enteramente del técnico. Por supuesto, tuvimos una reunión con el entrenador. Cueva es un jugador importante, pero lo importante aquí es el Yeni Malatyaspor", agregó Adil Gevrek al portal turco Ajansspor.

Pero no fue lo único que dijo a dicho medio, pues también dejó en claro que la solidaridad del equipo está por encima de las individualidades y no hay marcha atrás sobre su castigo: seguirá excluido del primer equipo hasta nuevo aviso.

Como se recuerda, el popular 'Aladino' fue separado por decisión técnica tras salir molesto luego de ser cambiado a los 37' en el duelo ante Denizlispor. "No se disculpó y no hay necesidad de disculparse después de este tiempo. No me gustan las grandes charlas, pero no creo que haya perdón", fueron las palabras del DT Hamza Hamzaoglu, a principios de diciembre.

Con ello, Cueva encajó una semana para el olvido. Pues, él y Pachuca deberán pagar 7 millones de dólares al Santos de Brasil tras fallo de la FIFA. A esto se le suma que seguirá fuera del primer equipo del Yeni Malatyaspor.