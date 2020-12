The Strongest vs Nacional EN VIVO: fecha 23 del Torneo Apertura

The Strongest vs Nacional EN VIVO se enfrentarán en un atractivo duelo ONLINE este jueves 24 de diciembre por la fecha 23 del Torneo Apertura en el Hernando Siles de La Paz. El duelo está programado para las 7:30 p.m. de Bolivia y 6:30 p.m. de Perú.

El ‘Tigre’ tendrá un nuevo reto este jueves por el Apertura de Bolivia. Los de Miguel Abrigo reciben la visita del complicado Nacional en un choque donde ambos buscarán quedarse con los tres puntos.

The Strongest es uno de los candidatos a quedarse con el título, pero en la anterior jornada sufrió un duro traspié al caer por la mínima ante Royal Pari. Si bien tuvieron chances de anotar, al final regresaron a casa con las manos vacías.

Diego Wayar marcó en propia puerta y a pesar de irse con todo en los minutos finales, The Strongest perdió. Ahora, el ‘Aurinegro’ no tiene margen de error si quiere gritar campeón debido a que solo restan tres encuentros.

The Strongest no depende de sí mismo para coronarse, pero en caso regresen a la victoria y Bolívar no le gana al Real Potosí, se convertirá en el líder del Apertura (por ahora están segundos a un punto).

Por el lado de la visita, Nacional Potosí no conoce lo que es la derrota hace cuatro encuentros y quiere seguir invicto. Además, llega con la moral al tope tras vencer en la fecha anterior al Blooming gracias al gol de Nicolás Royón.

The Strongest vs Nacional Potosí Apertura 1. ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de diciembre 2. ¿En qué lugar? Hernando Siles de La Paz 3. ¿A qué hora ver? 18:30 h (PER); 20:00 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? Tigo Sport

¿En qué canal transmiten partido The Strongest vs Nacional Potosí?

El duelo será transmitido vía Tigo Sports para Bolivia. En caso no puedas ver el partido, podrás seguirlo a través de la web de Líbero con el minuto a minuto.

The Strongest vs Nacional Potosí: horarios en el mundo

País Hora Chile 20:30 horas Colombia 18:30 horas Ecuador 18:30 horas México 17:30 horas Perú 18:30 horas Argentina 20:30 horas Estados Unidos 18:30 horas Venezuela 19:30 horas

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.