Juventus frena al Real Madrid: Cristiano Ronaldo no está en venta

Cristiano Ronaldo no se mueve de Turín. Eso lo tienen más que claro en la Juventus, quien a través de su vicepresidente, Pavel Nedved ha sido tajante al advertir que el astro portugués no está a la venta, bajándole los caballos al Real Madrid con quien se le ha vinculado en las últimas semanas.

En declaraciones para un medio italiano Nedved advirtió que Cristiano Ronaldo tiene contrato con la institución 'blanquinegra' hasta la próxima temporada y que ahora mismo es "intocable", resaltando además sus extraordinarias cifras.

“Ronaldo es intocable. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará. Lo que suceda a continuación se verá. Cristiano, tanto a nivel técnico como de imagen, nos dio un impulso hacia el Olimpo del fútbol. En su nivel técnico no se puede decir nada: marcó más de 100 goles en 120 partidos”, señaló Nedved en DAZN.

Como se recuerda en las últimas semanas a raíz de otra prematura eliminación de la Juventus de la Champions League a manos del Porto, los rumores sobre una próxima salida de Cristiano Ronaldo comenzaron a circular siendo relacionado nuevamente con un probable regreso al Real Madrid.

Incluso desde la 'Casa Blanca' no han desmentido algún interés en su pronto regreso, hasta el propio Zidane aseguró que su regreso podía darse, aceptando que lo espera con los brazos abiertos. No obstante, por ahora no podrá ser.

De hecho Nedved, directorio e hinchas están más que satisfechos con lo conseguido por CR7 en el club: 4 títulos, dos Serie A y dos Supercopa de Italia; aunque la 'orejona' con la 'vieja' todavía le es esquiva.