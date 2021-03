Peñarol – Progreso en vivo; VTV y GOLTV: 2T, 2-0 GRATIS por Campeonato Uruguayo

Peñarol vs. Progreso EN VIVO, ONLINE TV, GRATIS y EN DIRECTO se enfrentan hoy, jueves a las 14.00 de Lima y 16.00 de Montevideo, por la fecha 14 del Campeonato Uruguayo 2021. Transmisión oficial por los canales VTV y VTV+ en Uruguay y GOLTV para el resto de países en Latinoamérica. Sigue toda la fecha, los videos y goles junto al resumen completo en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Peñarol vs. Progreso : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

- 90' + 3 Remate de Silva y Dawson controla sin problemas.

- 90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

- 88' Remate que no trae problemas para el meta Dawson.

- 85' Progreso trata por las bandas, pero despeja la defensa del 'aurinegro'.

- 81' Peñarol cuida bien su ventaja.

- 78' Remate desviado de Trindade en el 'aurinegro'.

- 75' Se retiró Torres e ingresó Mechoso.

- 71' Salió Gargano y entró Trindade en la visita.

- 70' Muy atento la defensa de Peñarol. Seguimos 2-0.

- 66' Ahora sí, Progreso se va por el descuento.

- 63' Peñarol no se mete atrás y quiere más.

- 59' ¡GOOOOOOOOOOLAZO DE PEÑAROL! El 'Canario' Álvarez ejecutó un gran tiro libre para mandarla al fondo de las redes.

- 57' Falta contra Torres. Tiro libre peligroso para Peñarol.

- 57' Salió Silva y entró Sosa en Progreso.

- 55' Estamos 1-0 en Uruguay. Resultado importante para Peñarol, si quiere meterse a la Libertadores.

- 48' Peñarol sigue dominando el juego.

- 45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

- 45' + 2 ¡Final de la primera parte!

- 45' + 1 ¡GOOOOOOOOOOL DE PEÑAROL! Kagelmacher aprovechó un pivoteo para empujar el balón al fondo de las redes.

- 45' + 1 Tiro de esquina para la visita.

- 45' Vamos a jugar un minuto más.

- 44' Por ahora, seguimos sin goles.

- 43' Peñarol es más en el partido.

- 37' Falta contra Torres. Tiro libre peligroso para la visita.

- 36' Remate de Álvarez que pasa cerca del arco de Progreso. Sigue llegando Peñarol.

- 34' Terans quería, pero el arquero Sánchez se queda con el balón.

- 32' Peñarol busca a través de centros.

- 29' El partido se vuelve friccionado por momentos.

- 27' Centro por la izquierda muy pasado. Saque de portería para Progreso.

- 26' Seguimos sin goles en el estadio Abraham Paladino.

- 22' Falta a favor de Progreso. Veremos.

- 19' Cabezazo del 'Canario' que pasa cerca. La tuvo otra vez Peñarol.

- 15' Formiliano se pierde lo que era el primero para los 'aurinegros'.

- 15' Tiro libre para el Peñarol.

- 14' Terans quería, pero fue correctamente cortado por la defensa local.

- 12' Intenta Progreso por la banda izquierda, aunque sin mucha claridad.

- 10' Tiro libre para Progreso que no lleva peligro al arco visitante.

- 6' Álvarez Martínez también se animó. Sigue avisando el 'Aurinegro'.

- 5' Torres remató y el balón se va desviado. Avisó Peñarol.

2' Salió con todo el local. Peñarol espera en su campo.

- 1' Arrancó el partido en Uruguay.

- El partido entre Peñarol y Progreso se jugará en breves minutos.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Peñarol y Progreso!

Peñarol vs. Progreso : alineaciones confirmadas

Peñarol: Dawson; Pereira, Formiliano, Kagelmacher, Piquerez; González, Valdocz, Gargano, Torres; Terans y Álvarez Martínez.

Progreso: Sánchez, Asconeguy, Gallardo, Marta, Lofreda, González, Andrada, Viega, Silva, Fernández, Peraza.

Peñarol contra Progreso

Peñarol visita este jueves a Progreso en un partido de descarte. Los aurinegros viene de una dolorosa derrota y de local frente a Plaza Colonia, por lo que esta tarde necesitan sumar tres puntos para treparse al segundo lugar en la tabla de posiciones.

Peñarol vs Progreso Campeonato Uruguayo 2021 ¿A qué hora jugarán? 14:00 horas de Lima y 16:00 de Uruguay ¿En qué estadio jugarán? Estadio Abraham Paladino ¿Quién será el árbitro? Daniel Fedorczuk ¿Qué canal transmitirá? VTV - GOLTV

A falta de dos fecha para el final del fútbol uruguayo, habló del presidente del club carbonero, Ignacio Ruglil a Ovacion. "Los jugadores fueron los primeros en reconocer que el sábado no se estuvo a la altura de lo que es Peñarol porque había muchas cosas en juego y el equipo no respondió en un partido clave".

A su vez, Progreso buscará seguir por la senda del triunfo y prolongar el mal momento de Peñarol. El equipo dirigido por Maximiliano viera viene de vencer 3-1 a Wanderers y, al igual que el rival, urge de una victoria para escalar posiciones en la tabla teniendo en cuenta que solo resta una jornada para el final. En la última fecha se medirá con River Plate.

Si bien es cierto se tenía previsto utilizar el VAR en esta cuarto jornada, el Peñarol vs Progreso no contará con la tecnología. Los que sí estarán sujetos son el Danubio vs Maldonado, Liverpool vs Torque, Nacional vs River y Defensor vs Rentistas.

Peñarol vs Progreso: ¿A qué hora juega partido por Campeonato Uruguayo 2021?

Uruguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 13:00 PT/ 16:00 ET

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Progreso?

Uruguay: VTV y VTV+

Internacional: GOLTV Play y Bet365

Perú: GOLTV

Canales para ver VTV EN VIVO

VTV TV por Satélite

Operador Canal DirecTV Uruguay Canal 185 (SD), canal 1184 (HD) DirecTV Sudamérica Canal 788 (SD)

Ver VTV por cable

VTV por cable

Operador Canal Mutiseñal Digital Canal 254 (SD) Telecable Canal 111 (SD), canal 321 (HD) Cable 1 Canal 3 Lescano TV Canal 136 (SD), canal 1026 (HD)

Peñarol vs Progreso: alineaciones probables

Progreso: Rafael Sánchez, Alex Silva, Matias Gallardo, Martín Marta, Mauricio Loffreda, Gonzalo Andrada, Mathías Riquero, Anthony Sosa, Fabricio Fernández, Federico Laens.