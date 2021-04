Marathón vs Timbers EN VIVO: por la ida de los octavos de la Concachampions

Marathón vs Timbers EN VIVO se enfrentan ONLINE hoy martes 6 de abril por la ida de los octavos de final de la Concachampions en el Olímpico Metropolitano desde las 4:00 p.m. de Honduras y Estados Unidos.

Marathón y Timbers protagonizarán un interesante partido válido por los octavos de final de la Concachampions en donde ambos equipos saldrán con todo para quedarse con la victoria y acercarse a cuartos.

El equipo hondureño no llega en su mejor momento a este partido. Si bien ganaron 1-0 al Platense por la Liga Nacional, el rendimiento no ha sido el esperado por los hinchas ya que solo ha conseguido dos triunfos en sus últimas diez presentaciones.

Por si fuera poco, Marathón marcha como colero absoluto del Grupo A al tener tan solo 9 unidades. Sin embargo, quieren dejar todo ello atrás y dar un paso importante en esta edición de la Concachampions.

Marathón vs Portland Timbers Concachampions ¿A qué hora jugarán? 16 horas de Honduras y EE.UU. ¿Qué canal transmitirá? ESPN ¿En qué estadio se jugará? Olímpico Metropolitano

Para este duelo, Marathón podrá contar con la figura de Carlo Costly, quien es su máximo goleador en la presente campaña y a pesar de sus 38 años, sigue siendo una pesadilla para las defensas rivales.

A pesar del presente de Marathón, Timbers no es el favorito. No solo por ser visitante, sino porque será el primer partido oficial del cuadro de la MLS en este 2021. Aún no arranca la temporada en Estados Unidos y su último encuentro fue en noviembre (en marzo disputaron tres amistosos).

Cabe mencionar que tanto Marathón como Portland Timbers no suelen ser protagonistas de la Concachampions e incluso no participaron de la anterior edición, pero quieren ser la sorpresa y llegar lo más lejos posible en el certamen.

Marathón vs Portland Timbers: horarios para ver partido por Concachampions

-Perú – 5:00 p. m. hora de Lima

-México – 5:00 p. m. hora de Ciudad de México

-Ecuador – 5:00 p. m. hora de Quito

-Estados Unidos – 4:00 p. m. hora de Washington DC

-Colombia – 5:00 p. m. hora de Bogotá

-Argentina – 7:00 p. m. hora de Buenos Aires

-España – 12:00 a. m. hora de Madrid (día siguiente)

-Uruguay – 7:00 p. m. hora de Montevideo

-Paraguay – 7:00 p. m. hora de Asunción

-Chile – 7:00 p. m. hora de Santiago

-Brasil – 7:00 p. m. hora de Brasilia

- Honduras - 4:00 p. m. hora de Tegucigalpa

Marathón vs Portland Timbers EN VIVO: ¿en qué canal transmiten el partido?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Perú: ESPN

Estados Unidos: TUDN

Honduras: Televicentro

México: Fox Sports

¿Dónde ver partido Marathón vs Portland Timbers vía ONLINE??

