Zinchenko: Huyó de la guerra, fue echado de varios equipos y ahora brilla en la Euro

Y si bien Oleksandr Zinchenko viene brillando en la Euro, su vida no siempre fue perfecta y estuvo lleno de momentos difíciles, pero que nunca renunció a sus sueños. Durante el 2014 tuvo que huir de la guerra del Donbás y mudó a Rusia. Ahí tampoco fue nada fácil.

"Me entrenaba sólo en la calle", comenta al medio 'The Guardian'. Pero luego, consiguió probarse en el Rubin Kazan; sin embargo, las amenazas de su antigo club hizo que el cuadro ruso desista de ficharlo. "No tenía salario y los jugadores hicieron una colecta para que se comprara algo en la ciudad", comentó el extécnico ruso Bilyaletdinov para la BBC.