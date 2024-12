Franck Ribéry: "La Fiorentina me ha faltado el respeto. Mi compromiso no ha sido reconocido"

A puertas del inicio de las temporadas 2021-2022 en Europa, Franck Ribéry se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con la Fiorentina . Su salida del club italiano no ha sido la deseada por el jugador.

"En estos dos años de morado he dado lo mejor de mí, pero mi compromiso no ha sido reconocido", comenzó el francés Ribéry en Toscana Tv.

La razón es simple. Franck Ribéry a sus 38 años tenía toda la intención de continuar su carrera en Italia. "Quería quedarme un año más en la Fiorentina, así que no sé que haré en un futuro cercano. Pero me gustaría quedarme en Italia de todos modos", explicó el extremo.

Acto seguido, Ribéry continuó arremetiendo contra la Fiorentina : "Nunca quise hablar mal de la sociedad. Digamos que el último período fue un poco difícil. Fue duro porque en las últimas tres o cuatro semanas nadie me ha llamado ni dicho nada y eso significa que me han faltado un poco el respeto", indicó.

"Me parece que lo he dado en estos dos años no ha sido reconocido. Sin embargo, la ciudad es hermosa y sus seguidores también, así como el vestuario", agregó Franck Ribéry.