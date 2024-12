Pelusso revela por qué Lapadula quedó fuera del XI ideal de Copa América

Gianluca Lapadula tuvo un importante desempeño individual en la Copa América, marcando goles y regalando asistencias a sus compañeros de equipo en la selección peruana; sin embargo, no le alcanzó para formar parte del equipo ideal de la competición. Gerardo Pelusso, miembro del Grupo de Estudio Técnico (GET) de Conmebol que eligió el once, reveló detalles de la exclusión del 'Bambino' y otras figuras del continente.