Yerry Mina se confesó sobre cruce con Lionel Messi en la Copa América

Después de varias semanas de silencio, el zaguero colombiano aprovechó un evento de su fundación para hablar sobre aquel enfrentamiento. “Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol. La vida da vueltas, da revanchas, pero estoy tranquilo porque sé que Leo es una gran persona, lo conocí en Barcelona y le agradezco por el apoyo que me brindó, siempre lo respetaré”.

Así mismo, Mina, quien compartió vestuario con el ‘10’ en Barcelona durante la campaña 2017-2018, señaló que no tiene bronca con el seis veces Balón de Oro. “A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra Selección, si puedo dar la vida por mi Selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más”.

A pesar de que no habló sobre el duelo aparte que tuvo con Emiliano Martínez en los penales, ‘Dibu’ reveló que se contactó con el actual jugador del Everton para pedirle perdón por sus comentarios antes de que dispare desde los doce pasos.

“Le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte. Le escribí diciendo ‘discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido'. Él me contestó todo muy profesional”, declaró el guardameta para ‘Ole’.