Memphis Depay: "Hay espacio para tatuarme los títulos con Barcelona"

Por última, en la charla dada al medio español a Memphis Depay le hicieron recordar una foto con Patrick Kluivert en la que posaba con la camiseta azulgrana. Él cuenta así: "Recuerdo que en la calle y en el club donde jugaba me llamaban ‘el pequeño Patrick Kluivert’ por el pelo y la camiseta que llevaba de él. Mi madre me contó que mi abuelo me la regaló y que un día me dijo que iba a jugar ahí, es una bonita historia y nunca deje de soñar. Es lo que digo, hay que soñar en grande desde pequeño, todos los niños deben hacerlo, y trabajar duro también, pero es muy bonito finalmente llevar esta camiseta".